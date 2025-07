Brad Pitt: "Mi svegliavo e bevevo quattro Coca Cola. Ecco cosa è successo dopo"

A 61 anni Brad Pitt resta un sex symbol. È ancora un uomo irresistibile, proprio come nel 1995, quando fece il grande salto di carriera recitando nel film Seven . Quello che molti ignorano è che prima di quel momento, la vita dell'attore era un completo disastro. Niente a che vedere con quello che è oggi. È stata la sua carriera, la sua passione per quello che fa, a permettergli di correggere le sue abitudini e ad instaurare una routine con cui si sente a suo agio, e che gli permette di mantenere un corpo perfetto alla sua età. "Mi svegliavo, fumavo un bong, bevevo quattro Coca-Cola con ghiaccio e non mangiavo niente" , ha confessato in un'intervista per il podcast di Daz Shepard, Amchair Expert. La sua routine mattutina, a quel tempo, includeva tonnellate di sostanze e zuccheri. Non un singolo nutriente che potesse aiutare il suo corpo a mantenersi in forma. La sua passione per il lavoro, sbocciata dopo aver letto la sceneggiatura del film di David Fincher, è stata il primo passo verso una vita completamente diversa. E sebbene Pitt abbia avuto la sua dose di momenti sani e non sani nel corso della sua vita, ora ha confermato di essere affascinato dall'idea di uno stile di vita sano. "Non so se sto fuggendo dall'invecchiamento - ha dichiarato - ma questa idea di essere più attento alla salute è qualcosa che mi interessa".

Come si mantiene in forma Brad Pitt

Col tempo Brad Pitt ha deciso di seguire abitudini completamente diverse e sane, seguendo un programma di allenamento impegnativo e una dieta rigorosa: "Cerco di mantenermi in forma, mangiare sano ed essere creativo". Per riuscirci, si è affidato al personal trainer Duffy Graves, che lo ha condotto verso una dieta equilibrata che include alimenti come riso integrale, pollo e verdure come i broccoli. Una dieta che l'ha aiutato ad avere un aspetto sensazionale a 61 anni. La cena tipica per l'attore è un trio di pollo, broccoli e riso integrale. La combinazione funziona anche per gli altri pasti ed è vincente perché gli permette di sviluppare e mantenere la massa muscolare senza aumentare il grasso corporeo. Inoltre, gli garantisce tutti i nutrienti di cui il suo corpo ha bisogno per rimanere attivo durante tutta la giornata.

L'importanza della creatività

Brad Pitt ha ribadito che anche la creatività è essenziale per la sua routine di benessere. Infatti, l'attore ha iniziato a dedicarsi alla scultura e ad altre forme d'arte (al di fuori della sua professione) per elaborare le sue emozioni dopo il suo divorzio da Angelina Jolie. "La scultura è silenziosa, molto solitaria. Trovo pace in essa", ha detto, precisando che tutto ciò che riguarda il processo creativo lo aiuta a mantenere la mente concentrata, a uscire dai cicli negativi e a continuare a crescere come persona: tre chiavi essenziali per il benessere.