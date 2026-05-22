La nuova vita di Federica Pellegrini: "Le notti sono un incubo, è tostissima"

La maternità bis non ha nulla di romantico o patinato, almeno secondo Federica Pellegrini . La Divina ha scelto di mostrarsi senza filtri ai suoi follower, condividendo nelle Storie Instagram la realtà quotidiana vissuta insieme al marito Matteo Giunta dopo l’arrivo della seconda figlia, Rachele , nata il 2 aprile scorso. Seduta in casa, con la neonata stretta nella fascia porta bebè, la 37enne ha risposto alle domande dei fan raccontando apertamente le difficoltà di questo periodo. "È tosta, tostissima, ma stiamo bene", ha confessato, spiegando come la gestione familiare sia diventata molto più complessa rispetto alla prima esperienza da madre. Il motivo principale, ha raccontato, è legato alla gelosia della primogenita Matilde , che a soli due anni sta vivendo con fatica l’arrivo della sorellina. "Passa dall’amore immenso, fatto di baci e carezze, a crisi nere", ha confidato l'ex nuotatrice. Le difficoltà aumentano soprattutto durante l’allattamento: "Quando prendo la ciambella per allattare, lei va in crisi". A complicare ulteriormente le giornate ci sono i frequenti rigurgiti della piccola Rachele, che costringono la campionessa a tenerla spesso in braccio o nella fascia per alleviare il problema. Nonostante tutto, la Pellegrini intravede già qualche piccolo miglioramento: "Piano piano vedo che Matilde sta iniziando a tollerare di più la situazione, ma bisogna avere pazienza".

"Con due figlie è più dura degli allenamenti"

Federica Pellegrini non nasconde quanto questa nuova fase della sua vita sia impegnativa, tanto da paragonarla ai durissimi anni trascorsi in vasca. "Quando arrivano i figli, tutto il resto prende la giusta proporzione", ha ammesso, sottolineando come crescere due bambine richieda energie persino superiori agli estenuanti allenamenti affrontati durante la carriera sportiva. L’ex nuotatrice ha anche chiarito le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi sulla seconda gravidanza. "Sono state scritte tante stupidaggini", ha dichiarato con fermezza. Lei e Matteo Giunta desideravano un secondo figlio, ma pensavano di aspettare ancora un anno. "Rachele non è stata cercata, però quando è arrivata siamo stati felicissimi". Tra i temi affrontati anche la scelta del cesareo programmato. Pellegrini ha ribadito di aver già affrontato un cesareo d’urgenza durante la nascita di Matilde, dopo due giorni di travaglio e la sofferenza fetale della bambina. Per questo, dopo i vari controlli, i medici hanno preferito programmare il secondo intervento. "È stato tosto - ha ricordato - Ci ho messo più tempo a riprendermi perché ho una cicatrice sopra la cicatrice".

Le figlie di Federica Pellegrini sui social

Per la prima volta, Federica Pellegrini ha affermato di convivere con un sentimento che durante la prima maternità non aveva mai sperimentato: il senso di colpa. "Con Matilde non mi era mai successo, nemmeno quando dovevo partire per lavoro", ha chiarito. Oggi, invece, sente di non riuscire a dedicare alle due figlie le stesse attenzioni. "Non riesco a stare con Matilde quanto vorrei e, allo stesso tempo, non riesco a vivere Rachele come avevo vissuto Matilde all’inizio". Una sensazione nuova e destabilizzante, che l’ha portata a riflettere molto sul cambiamento degli equilibri familiari e di coppia dopo l’arrivo dei figli. La sportiva, che oltre alle due bambine si occupa anche dei suoi quattro Bulldog Francesi, ha però le idee molto chiare su un aspetto: la privacy delle figlie. Pellegrini e Giunta hanno deciso di non mostrare mai i volti delle bambine sui social network. "Crediamo che il mondo dei social e delle foto online dei piccoli sia molto pericoloso", ha spiegato. La scelta resterà invariata almeno fino alla maggiore età delle figlie: "Quando avranno 18 anni faranno quello che vorranno". Nonostante la stanchezza e le difficoltà quotidiane, la Divina guarda avanti con fiducia: "Ritorneremo più forti di prima".