"Belen disperata urla e si barrica in casa: trattativa di 3 ore con la polizia, poi l'ospedale". Cosa è successo

Una mattinata di forte tensione nel cuore di Milano, tra sirene, strada chiusa al traffico e un intervento durato oltre tre ore. Protagonista della vicenda Belen Rodriguez , soccorsa lunedì mattina nel suo appartamento in zona Brera dopo che alcuni vicini avevano segnalato disperate richieste d’aiuto provenienti dall’abitazione. Stando a quanto ricostruito da diversi quotidiani milanesi, l’allarme è scattato poco dopo le 7 del mattino in un elegante stabile del centro. Alcuni residenti avrebbero sentito chiaramente urla provenire dalle finestre dell’appartamento della showgirl: “Aiuto, aiutatemi” , le parole che avrebbero spinto un vicino a contattare immediatamente il numero unico di emergenza. Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato Garibaldi-Venezia, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco . Per consentire le operazioni di soccorso, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, mentre all’interno del palazzo si consumava una lunga trattativa con la conduttrice argentina, che in quel momento si trovava sola in casa. Secondo le prime ricostruzioni, la soubrette si sarebbe inizialmente barricata nell’appartamento, rifiutandosi di aprire la porta. Solo quando i vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni per forzare l’ingresso, la 41enne avrebbe deciso di collaborare con i soccorritori. Chi l’ha vista all’uscita dall’abitazione parla di uno stato di forte alterazione psicofisica. Dopo le prime cure sul posto, la showgirl è stata accompagnata in codice giallo al Policlinico di Milano per ulteriori accertamenti.

Le fragilità di Belen raccontate sui social

Negli ultimi mesi Belen Rodriguez aveva già lasciato intravedere pubblicamente un momento personale particolarmente delicato. A novembre 2025, infatti, alcune apparizioni televisive e social avevano alimentato la preoccupazione dei fan, spingendo la stessa conduttrice a parlare apertamente delle proprie difficoltà. Attraverso un video pubblicato su Instagram, l'ex moglie di Stefano De Martino aveva raccontato di aver sofferto più volte di depressione e attacchi di panico. “Non ho mai nascosto le mie fragilità”, aveva spiegato, sottolineando quanto sia difficile convivere con certi stati emotivi quando si vive costantemente sotto i riflettori. Parole che oggi assumono un peso diverso alla luce di quanto accaduto nel suo appartamento milanese. A quanto pare il periodo complicato sarebbe stato aggravato anche da alcune delusioni professionali, tra cui la mancata conduzione della nuova edizione de L'isola dei Famosi.

Il giallo dei due incidenti nel centro di Milano

La vicenda sanitaria si intreccia ora con un altro episodio su cui sta lavorando la polizia locale di Milano. Il nome di Belen sarebbe infatti emerso anche nell’ambito di due incidenti stradali avvenuti sabato sera tra l’Arco della Pace e via San Marco. Un suv Land Rover Defender avrebbe prima urtato lo specchietto di un’auto parcheggiata in via Melzi d’Eril, per poi proseguire la corsa e coinvolgere uno scooter e altre vetture in sosta nel quartiere di Brera. Dopo gli urti, il mezzo si sarebbe allontanato senza fermarsi. Non si registrano feriti, ma alcuni testimoni avrebbero riferito agli agenti di aver riconosciuto proprio la Rodriguez alla guida del veicolo. Alcuni presenti avrebbero anche scattato fotografie subito dopo gli incidenti. Gli accertamenti sono ancora in corso. Il fuoristrada risulterebbe intestato a una società di Belen e gli investigatori stanno cercando di ricostruire chi ne avesse la disponibilità nelle ore in cui si sono verificati i danneggiamenti.