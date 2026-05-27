Come sta Belen, Stefano De Martino cancella Affari Tuoi e corre da lei

Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli sulla delicata vicenda che ha coinvolto Belen Rodriguez . La showgirl 41enne sarebbe stata soccorsa dalle forze dell’ordine dopo l’allarme lanciato da alcuni vicini di casa , preoccupati per le urla provenienti dal suo appartamento milanese. Secondo le ricostruzioni circolate, l'argentina sarebbe stata trovata in uno stato di forte alterazione psicofisica e successivamente trasportata in ospedale per accertamenti. L'ex di Marco Borriello, già nei mesi scorsi, aveva parlato pubblicamente delle sue difficoltà personali e dei problemi legati alla salute mentale. In diverse interviste aveva confessato di soffrire di attacchi di panico e di seguire un percorso terapeutico accompagnato da cure farmacologiche. Dopo il ricovero, la conduttrice sarebbe stata dimessa nel giro di poche ore e avrebbe fatto ritorno nella sua abitazione a Milano, dove ora starebbe trascorrendo un periodo di riposo e tranquillità. E accanto a lei ci sarebbe l'ex marito Stefano De Martino.

La telefonata delle forze dell’ordine a Stefano De Martino

Stando a quanto riportato da Fanpage, la prima persona contattata dalle autorità sarebbe stata Stefano De Martino. L’ex marito di Belen avrebbe ricevuto una telefonata direttamente dalle forze dell’ordine per essere aggiornato sulla situazione e sulle condizioni della showgirl argentina. Gli agenti sarebbero stati costretti a entrare nell’abitazione sfondando la porta di casa. Oltre a informare il conduttore Rai dell’accaduto, gli accertamenti avrebbero riguardato anche Santiago, il figlio nato dalla relazione tra Belen e Stefano, che in quel momento non si trovava nell’appartamento con la madre. De Martino avrebbe dunque raggiunto immediatamente l’ex moglie, dimostrandole grande vicinanza in un momento particolarmente complicato. Lo scugnizzo di Torre Annunziata avrebbe avuto anche un ruolo importante nel convincere Belen a lasciarsi assistere dai sanitari e a salire sull’ambulanza che l’ha poi trasportata in ospedale in codice giallo.

Affari Tuoi rinviato: Stefano De Martino resta con Belen

Il sostegno di Stefano De Martino non si sarebbe limitato soltanto ai primi momenti dell’emergenza. Il 36enne avrebbe infatti trascorso diverse ore accanto a Belen anche successivamente al ricovero, scegliendo di restare a Milano per seguirla da vicino. Per questo motivo De Martino avrebbe deciso di rinunciare temporaneamente agli impegni lavorativi legati ad Affari Tuoi. Nella giornata di lunedì erano infatti previste alcune registrazioni del programma al Teatro delle Vittorie di Roma ma gli appuntamenti sarebbero stati rinviati proprio a causa dell’assenza di Stefano. Una scelta che confermerebbe il forte legame umano rimasto tra i due nonostante la fine burrascosa del loro matrimonio.