Francesco Moser e la figlia di Ignazio e Cecilia Rodriguez: "Hanno fatto un casino"

Ignazio Moser interviene per fare chiarezza sulle recenti dichiarazioni del padre Francesco Moser , finite al centro del dibattito mediatico dopo un'intervista rilasciata al settimanale Oggi. In quell'occasione, l'ex campione di ciclismo aveva scherzato sul nome della nipotina Clara Isabel, ammettendo di confondersi tra i due nomi. Parole che, secondo Ignazio, sarebbero state interpretate in modo distorto. "Hanno fatto un gran casino, e non è stato molto carino", ha spiegato durante un'intervista a My PersonalTrainer. "Mio padre viene spesso strumentalizzato nelle sue dichiarazioni", ha ribadito.

"Si confonde perché ha due nomi, non perché non la conosce"

Il marito di Cecilia Rodriguez ha precisato che il nonno conosce perfettamente la nipote e che l'equivoco nasce semplicemente dalla presenza di due nomi. "Non è vero che non ricorda come si chiama. Clara Isabel ha due nomi e ogni tanto si confonde", ha dichiarato. Ignazio ha poi descritto il carattere del padre, noto per il suo stile diretto e poco incline ai formalismi. "È molto schietto e burbero nei modi. È sempre stato così, sia con noi figli sia con i giornalisti". Un atteggiamento che, secondo lui, viene spesso frainteso e contribuisce ad alimentare polemiche che non rispecchiano la realtà dei rapporti familiari.

Nessuna tensione in famiglia: "Ci vogliamo bene, anche senza tante parole"

Moser ha inoltre smentito qualsiasi attrito con il padre, sottolineando come tra loro esista un legame solido, pur caratterizzato da una comunicazione essenziale. "Ci capiamo anche senza parlare molto. Mio papà non è una persona di tante parole, ma ci vogliamo bene". Nessuna frizione, assicura, nemmeno tra Francesco Moser e Cecilia Rodriguez. "Si è costruita negli anni l'immagine del “cattivo” della storia e spesso questo ruolo viene cavalcato", ha osservato Ignazio. Del resto, era stato lo stesso Francesco Moser a raccontare in passato il rapporto con i figli, spiegando in un'intervista al Corriere della Sera che è giusto lasciarli liberi di costruire la propria strada. Una filosofia che ha accompagnato anche il percorso di Ignazio, unico dei tre figli ad aver scelto una carriera vicina al mondo dello spettacolo, dal Grande Fratello Vip fino al matrimonio con la sorella di Belen.