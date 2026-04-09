Francesco Moser non ricorda il nome della figlia di Ignazio e Cecilia Rodriguez: "Non sono un nonno tenero"

Una dichiarazione che sorprende e fa sorridere allo stesso tempo. Francesco Moser , icona del ciclismo italiano, si ritrova protagonista di una curiosa "gaffe" familiare: non riesce a ricordare il nome della nipotina, figlia di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez . Il nome in realtà non ha nulla di complicato: Clara Isabel . Eppure, come ha raccontato al settimanale Oggi, per lui non è così immediato: "Ha due nomi, credo. Una volta mi ricordo uno, una volta l’altro". Alla domanda su come la chiami, la risposta è ancora più spiazzante: “Ma non capisce niente adesso, cosa la chiamo?”. Parole che riflettono il suo stile diretto, senza filtri. Anche nel ruolo di nonno non cambia approccio: "Tenero? No, voglio che facciano quello che dico io" . Un carattere deciso, lo stesso che lo ha reso grande sulle strade del ciclismo.

Francesco Moser, le parole sul figlio Ignazio e i nipoti

Francesco Moser ha poi precisato che la piccola Clara Isabel non è l’unica nipote. "È la più piccola, ma ne ho altri tre", ha spiegato. Tra questi, Chiara, impegnata nello sci e nella ginnastica artistica, e Pietro, che ha scelto di seguire la tradizione di famiglia avvicinandosi al ciclismo: "Ha cominciato a sette, otto anni e ha già vinto qualche corsa". Nel corso dell’intervista, l’ex campione è tornato anche sul percorso del figlio Ignazio, oggi diviso tra social, televisione e passioni personali, ma con un passato da ciclista. Una carriera che, secondo il padre, avrebbe potuto avere un esito diverso. "Io gli avevo detto: o lo fai convinto o è meglio smettere", ha ricordato, ribadendo una visione improntata alla disciplina e alla dedizione totale. "Aveva le caratteristiche, ma non ci metteva anima e corpo". Ignazio Moser ha infatti gareggiato fino ai 23-24 anni, arrivando anche a entrare in una squadra svizzera, prima di cambiare direzione. La partecipazione al Grande Fratello Vip ha segnato un punto di svolta, anche per l’inizio della relazione con la sorella di Belen. "Da lì è cambiata la sua vita", ha osservato Francesco Moser.

Clara Isabel, la nascita dopo un lungo percorso

Clara Isabel Moser, oggi sei mesi, è la primogenita della coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Una nascita attesa e raccontata apertamente dagli stessi genitori, che hanno scelto di condividere anche il percorso affrontato per arrivare a questo traguardo. Dopo anni di tentativi naturali, Cecilia e Ignazio hanno deciso di intraprendere la strada della fecondazione assistita. "Grazie alla scienza", hanno ammesso, sottolineando quanto i progressi medici abbiano reso possibile ciò che prima sembrava lontano.