Cecilia Rodriguez: "Perché ho aspettato 5 anni per la fecondazione assistita"

Cecilia Rodriguez ha spiegato perché ha aspettato cinque anni prima di rivolgersi alla fecondazione assistita. La sorella di Belen è attualmente incinta della piccola Clara Isabel, che nascerà entro la fine di ottobre. È il frutto del grande amore che dal 2017 lega l'argentina a Ignazio Moser, il figlio del campione di ciclismo Francesco conosciuto al Grande Fratello Vip. "La verità è che volevo che accadesse in modo naturale. - ha spiegato Cechu nel podcast di Cosmopolitan - Non c’era una problematica specifica che facesse pensare che non potesse succedere spontaneamente. Penso che per la donna, ma anche per l’uomo, quando non ci riesci ti senti impotente". La 35enne ha poi proseguito dicendo: "Mi chiedevo perché io non ci riuscissi. Lo sognavo da tutta la vita e nessuna donna della mia famiglia aveva mai fatto fatica . Volevo che succedesse anche a me in modo naturale".

Cecilia Rodriguez incinta grazie alla fecondazione assistita

Poco prima del suo primo e unico tentativo di fecondazione assistita, suo padre Gustavo è stato vittima di un grave incidente. Su questo punto, Cecilia Rodriguez si è espressa dicendo: "Ero in ansia, molto in ansia. Mio papà ha avuto un brutto incidente proprio prima che iniziassi questo percorso, e il ginecologo mi diceva che dovevo essere serena. Mi dicevano che dovevo rilassarmi, pensare ad altro. Ho deciso lo stesso di affrontare questo percorso: non volevo rovinarlo. E poi non era detto che al primo tentativo sarei rimasta incinta".

Quando nasce la figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Il parto di Cecilia Rodriguez è previsto per metà ottobre a Milano, la città dove abita ormai da tempo da quando ha lasciato l'Argentina per seguire la sua famiglia in Italia. "Potrebbe essere una bellissima Bilancia o una bellissima Scorpione. Basta che sia sana, cosa che al momento è”, ha commentato Cecilia. La nascitura si chiamerà Clara Isabel che "era il nome di mia nonna materna. - ha chiarito Chechu - La verità è che inizialmente cercavamo nomi maschili, perché pensavamo fosse un maschio. Poi, parlando di nomi femminili, questo mi è piaciuto tantissimo".