martedì 10 febbraio 2026
Moser e Cecilia Rodriguez, secondo figlio all'orizzonte e addio tv© LaPresse

Moser e Cecilia Rodriguez, secondo figlio all'orizzonte e addio tv

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez raccontano la gioia per la nascita di Clara Isabel e il desiderio di un secondo figlio
3 min
TagsIgnazio MoserCecilia Rodriguez

La nascita di Clara Isabel, lo scorso 15 ottobre, è stata un dono atteso a lungo. Ma per Ignazio Moser e Cecilia Rodríguez il desiderio di famiglia non si ferma qui. A pochi mesi dall’arrivo della loro primogenita, la coppia guarda già al futuro, immaginando un nuovo capitolo. "Secondo me un secondo figlio va messo in cantiere in tempi rapidi", ha raccontato Moser al settimanale Nuovo Tv. Un’idea condivisa anche dalla moglie: "Il tempo di riprendermi e sono pronta a ricominciare. Spero che la seconda gravidanza arrivi prima rispetto alla prima".

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez vogliono il secondo figlio

Un sogno, quello della genitorialità, inseguito per cinque anni e realizzato grazie alla procreazione medicalmente assistita. "Dopo tanti tentativi naturali abbiamo intrapreso un percorso di fecondazione in vitro", ha spiegato Moser. "Forse abbiamo insistito troppo a lungo senza aiuti: la scienza oggi offre grandi possibilità e permette di diventare genitori evitando sofferenze inutili". Oggi Ignazio Moser è un padre premuroso, forse fin troppo. "Vizio molto mia figlia - ha ammesso - Sono sempre pronto a prenderla in braccio al primo pianto. Fare il genitore è il mestiere più difficile del mondo: non sai mai davvero cosa sia giusto o sbagliato". E come spesso accade ai neogenitori, anche loro hanno ceduto alla tentazione del lettone.

Ignazio Moser non è più interessato alla televisione

Quanto al futuro professionale, la televisione sembra destinata a restare sullo sfondo. "La tv deve piacerti e devi esserne portato: non credo sia il mio caso - ha dichiarato il figlio dell'ex ciclista Francesco Moser - Non rinnego nulla del passato, ma fare l’imprenditore mi riesce meglio". Un pensiero condiviso da Cecilia Rodriguez, che ha sempre precisato di non avere le stesse doti artistiche della sorella maggiore Belen. Una nuova fase di vita, dunque, tra pannolini, progetti familiari e scelte lontane dai riflettori. E con un desiderio che resta chiaro: allargare ancora la famiglia.

La cameretta di ClaraIl padre di Belen malato

