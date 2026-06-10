Messi rifatto? La moglie su tutte le furie: "Non ne avete azzeccata una"

Leo Messi si è rifatto? La domanda corre veloce sul web dopo che un video è diventato virale sui social. Nel filmato una specialista in armonizzazione facciale ha analizzato alcune fotografie del fuoriclasse argentino scattate in diversi momenti della sua carriera. Secondo questa ricostruzione, Messi si sarebbe sottoposto nel corso degli anni a numerosi trattamenti estetici per modificare alcuni tratti del volto. Tra le procedure ipotizzate figurano una rinoplastica, filler al mento, Botox, ritocchi agli zigomi, una possibile blefaroplastica per lo sguardo e perfino un intervento alle orecchie. A queste si sarebbero aggiunti presunti miglioramenti estetici al sorriso attraverso faccette dentali e altre soluzioni odontoiatriche. Le immagini comparative hanno rapidamente acceso il dibattito online, dividendo utenti e tifosi tra curiosità e scetticismo.

Messi rifatto? La replica furiosa della moglie

A fare chiarezza Antonela Roccuzzo, la moglie di Messi. Nonostante la sua grande riservatezza, l'argentina non è proprio riuscita a restare in silenzio davanti a certe insinuazioni. "Non ne avete azzeccata una", ha scritto senza mezzi termini sotto il post diventato virale. Antonela ha dunque smentito categoricamente qualsiasi ipotesi di chirurgia estetica, precisando che Messi non si è mai sottoposto ad alcun intervento al viso. "Non si è mai sottoposto a interventi chirurgici". L'unico trattamento confermato riguarda i denti. "Quella cosa si chiama Invisalign", ha spiegato, riferendosi al sistema di allineatori trasparenti utilizzato per correggere la posizione dentale senza ricorrere agli apparecchi tradizionali.

Antonela, il grande sostegno di Messi

Una precisazione che, nel giro di poche ore, è stata condivisa da migliaia di utenti sui social network. Il suo commento è stato accolto con entusiasmo da numerosi fan del giocatore, che hanno interpretato l'intervento come l'ennesimo esempio del costante sostegno che Antonela offre a Messi sia nei momenti di successo sia di fronte a qualsiasi controversia che possa intaccare la sua immagine pubblica.