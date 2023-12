Messi e il periodo no con la moglie Antonela: arriva il gesto scaccia crisi

Messi e la moglie Antonela Roccuzzo: il gesto scaccia crisi

Messi e Antonela Roccuzzo hanno mostrato a giornalisti e curiosi che il loro matrimonio è più saldo che mai: l'attaccante trascorre tutto il suo tempo libero con la famiglia. All'uscita dal locale il campione ha salutato i fan che lo hanno fermato per un selfie e una stretta di mano. Non è passato inosservato il look della Roccuzzo, più sexy che mai con un abito cut out nero, abbinato a sandali dello stesso colore e gioielli minimal.

Il Natale di Messi insieme alla sua famiglia

Ancora non è chiaro se Messi resterà a Miami per le festività natalizie o tornerà in Argentina. "Quando possiamo passiamo il Natale lì. Sono giorni belli e speciali, ci incontriamo tutti, il tempo è bello e si fa festa. Sono giorni diversi con i bambini: con loro puoi goderti di più il Natale", ha dichiarato Leo in una recente intervista.