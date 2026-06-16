La scelta di Maria De Filippi che ha cambiato la vita di Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia si prepara a tornare al timone di Temptation Island , il reality dei sentimenti che debutterà il prossimo 24 giugno. Per il secondo anno consecutivo il programma sarà ambientato in Calabria , nella suggestiva cornice del Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina, dove sette coppie metteranno alla prova il proprio rapporto. Dietro il successo del format, diventato negli anni uno dei pilastri dell’estate televisiva di Mediaset, c’è anche la storia personale del suo conduttore. Dopo l’esperienza al Grande Fratello , conclusa con il secondo posto nel 2006, Bisciglia attraversò infatti un lungo periodo lontano dai riflettori. "Pensavo che la mia esperienza televisiva si fosse conclusa lì", ha raccontato più volte, ricordando una fase professionale complessa e ricca di incertezze.

L’incontro con Maria De Filippi e un’amicizia nata lontano dalle telecamere

Il legame con Maria De Filippi affonda le radici proprio negli anni successivi alla partecipazione al reality. Il primo incontro avvenne durante una manifestazione dedicata alle malattie della tiroide. Un episodio che Bisciglia ricorda ancora con stupore. "Mi venne incontro e mi disse: “Ciao Filippo”. Io risposi quasi incredulo: “Salve”. Pensai: “Maria De Filippi conosce me?”", ha raccontato il conduttore. Nel tempo il rapporto si è consolidato anche grazie a passioni condivise, come quella per il tennis, e alla frequentazione dello stesso circolo sportivo a Roma. Un’amicizia autentica che si è poi trasformata in una collaborazione professionale destinata a segnare la carriera di Bisciglia.

La sfida ai vertici Mediaset: "Molti avrebbero preferito un volto più noto"

La svolta arrivò nel 2014, quando si iniziò a lavorare al progetto Temptation Island. Secondo quanto raccontato dallo stesso Bisciglia, la sua candidatura alla conduzione non convinse subito tutti ai vertici dell’azienda. "Maria insistette molto con i piani alti per avermi", ha rivelato in diverse occasioni. "All’epoca ero praticamente sparito dalla televisione e molti storcevano il naso davanti al mio nome. Avrebbero preferito un personaggio più famoso". Fu proprio la determinazione della conduttrice e produttrice a fare la differenza. Una scelta che, a distanza di oltre dieci anni, si è rivelata vincente: oggi Bisciglia è uno dei volti più riconoscibili dell’intrattenimento Mediaset e Temptation Island continua a registrare ascolti importanti, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva.