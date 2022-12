De Paul, festa rovinata. Il gesto dell'ex moglie è clamoroso

Festa rovinata per Rodrigo De Paul. Il centrocampista dell'Argentina, in vacanza dopo la vittoria Mondiale in patria, e prima di tornare in Spagna, all'Atletico Madrid, è finito al centro del gossip per una vicenda che sta facendo impazzire i media argentini. Subito dopo il rientro a Buenos Aires, con festa, De Paul ha immediatamente raggiunto la fidanzata, la cantante Tini Stoessel, che stava provando sul palco in attesa del concerto di oggi. Baci, abbracci, cori, tutto ripreso e tutto social. L'ex compagna di De Paul, Camila Homs, detta Cami, non ha però gradito.