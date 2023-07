"Federica Pellegrini incinta? L'indizio social parte da una foto sospetta"

Federica Pellegrini presto mamma?

Proprio sul litorale pontino, come riporta Dagospia, la Pellegrini sembra essere stata avvistata con un pancino sospetto. Che sia verramente arrivata l'ora di allargare la famiglia? Fino a poco tempo fa l'ex campionessa di nuoto, ospite a 'Che Tempo Che Fa', aveva affermato che quella della maternità sembrava essere un'ossessione più per gli altri che per lei, questa volta la cicogna però sembra aver bussato alla sua porta.