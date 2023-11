Belen, vacanza da sogno con Elio alle Maldive: ma i social si infuriano

MALDIVE - Un viaggio da sogno dopo le turbolenze sentimentali e non solo. Belen Rodriguez ha deciso di regalarsi una splendida vacanza alle Maldive con Elio, il suo nuovo compagno da poco ufficializzato anche sui social . E proprio su Instagram ha pubblicato alcune cartoline dai Tropici : dai giri in bicicletta ai baci romantici nel resort di lusso, le foto hanno però scatenato molte critiche tra gli utenti.

Belen alle Maldive con Elio: i commenti al veleno

Nonostante le foto piuttosto sobrie, la showgirl è stata bersagliata su Instagram di commenti negativi. “Stefano, Antonino, Elio, stessa spiaggia, stesso mare” le scrive un hater non troppo garbato. E un altro sposta l’attenzione sul fronte scaramantico: “Cambia location, le Maldive ti portano un tantino male: è il quinto che ci porti”. “Bisogna ammettere che sei una donna originale" commenta con sarcasmo un altro follower. Per ora, Belen Rodriguez non ha reagito alle provocazioni. Ma chissà che non lo faccia presto...