Belen Rodriguez innamorata: "Elio, non smetterò mai di ringraziarti"

Belen Rodriguez innamorata e di nuovo serena grazie ad Elio Lorenzoni dopo l'ennesima rottura con il marito Stefano De Martino. Durante l'ultimo weekend in montagna, la showgirl argentina - che da mesi è lontana dal piccolo schermo dopo l'addio a Mediaset - si è lasciata andare ad una romantica dedica per il suo compagno. In un'immagine condivisa su Instagram, che la vede in macchina accanto ad Elio, Belen ha scritto: "Tu, non smetterò mai di ringraziarti". È evidente che Lorenzoni, che tra l'altro conosce la Rodriguez da ben dieci anni, abbia aiutato molto la 39enne a superare un momento complicato della sua vita.