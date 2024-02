Chiara Ferragni si infuria: "Crisi finta con Fedez? Solo cazz...". Poi chiede un corno

Chiara Ferragni non ce la fa più. All'inviato di Pomeriggio Cinque, che l'ha intercettata oggi a Milano, replica furiosa: "Non è finto niente e non e un'exit strategy". Il riferimento è a chi dice che la crisi con Fedez non sarebbe reale, ma sarebbe un modo per distogliere l'attenzione dal caso Balocco. "Trovo questo abbastanza offensivo. E' offensivo che le persone pensino questo. Sono tutte cazz... ed è tutto molto offensivo. E poi anche io voglio il cornino". Il riferimento è al corno che Myrta Merlino e Pomeriggio cinque hanno regalato a Fedez come portafortuna in questo periodo poco felice.