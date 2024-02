Chiara Ferragni e Fedez, i retroscena della rottura e la frase di lei agli amici stretti

La crisi, il " momento doloroso ", gli indizi social, le dichiarazioni che coprono e non chiariscono: la presunta rottura dei Ferragnez alimenta il gossip. Chiara Ferragni e Fedez forse si sono lasciati o forse sono già tornati insieme dopo un lungo periodo di crisi. Non è chiaro, ma emergono alcuni retroscena rivelati dal settimanale "Oggi" che aggiungono dettagli consistenti alla telenovela.

La crisi di Chiara Ferragni e Fedez

Pare che la crisi sia iniziata a dicembre scorso, cioè dopo lo scandalo del pandoro che ha travolto l'immagine della Ferragni e che ha portato Fedez a pretendere, senza ottenerlo, il licenziamento immediato di Fabio Maria Damato, il manager più vicino alla moglie, anch’egli indagato.

I retroscena e la confessione agli amici

Secondo la ricostruzione di "Oggi", il rapper poi è fuggito a Miami con l’assistente Eleonora e ha confidato agli amici: "Dovevo prendere una boccata d’aria". Di fatto la coppia ha vissuto da separata in casa: Fedez dormiva da solo al piano di sotto, Chiara invece al piano di sopra coi bimbi. E per distogliere l’attenzione dai guai giudiziari, sempre secondo il settimanale, la Ferragni avrebbe scelto di comunicare la fine della storia facendo ricadere la "responsabilità" sul marito, colpevole di non aver ricambiato il sostegno ricevuto quando a lui fu diagnosticata la malattia. Non sarebbe stato quindi Fedez (che ai suoi amici ha anche confessato di sentirsi "sotto a un treno") a lasciare la casa di City Life, ma sarebbe stata Chiara ad allontanarlo.