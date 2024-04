Luis Sal e la frecciata a Fedez: di nuovo online Muschio Selvaggio

ROMA - Di nuovo online Muschio Selvaggio. Un programma tutto nuovo con al timone sempre Luis Sal, al tavolo insieme al fratello Martin. Ma non c’è Fedez, ormai uscito di scena. Sui social lo youtuber ha annunciato: “Dove eravamo rimasti?”. Tutta nuova anche la sigla, che in tanti hanno citato perché sembra contenere una frecciatina all’ex amico Fedez. “Muschio Selvaggio il podcast più figo, noi qui ascoltiamo, non insegniamo - con il cartello scritto dietro "Impariamo insieme a te" -. Ah quindi è un'intervista? No. Non ti preoccupare se il mondo continua a bruciare, Muschio Selvaggio è qui per te!”. Molti utenti, con un pizzico di malizia, hanno visto in questo scambio di battute sull'importanza di ascoltare e non di insegnare, una frecciatina a Fedez. Il motivo? Stando a quello che lamentava Luis Sal, ha sempre voluto insegnare agli altri e non fermarsi mai ad ascoltare nessuno.