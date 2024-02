Nuovi guai per Fedez: il Tribunale dà ragione a Luis Sal

Un periodo decisamente complicato per Fedez. Oltre alla crisi del suo matrimonio con Chiara Ferragni, un nuovo colpo arriva nella diatriba che lo vede contrapposto da mesi all'ex amico Luis Sal sulla proprietà del podcast Muschio selvaggio. Il tribunale di Milano ha dato ragione allo youtuber: come riporta una nota emessa dall'ufficio stampa dello stesso Sal, "il provvedimento ha decretato che la società di Sal ha il diritto di rilevare le quote della società di Fedez, esautorando così quest'ultimo nella gestione del podcast".