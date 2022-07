Noemi Bocchi e Totti: chi è la nuova Ilary Blasi

La love story tra Francesco Totti e Noemi Bocchi non è stata ancora ufficializzata ma le foto del settimanale Chi lasciano spazio a pochi dubbi. L'ex calciatore è stato avvistato sotto casa della nuova fiamma: è arrivato alle 20 circa ed è andato via solo a notte fonda. Secondo i beninformati i due si frequenterebbero da circa un anno: galeotto è stato il padel, il nuovo hobby del Pupone dopo l'addio al calcio giocato. Impossibile non notare la somiglianza tra Noemi e Ilary Blasi: entrambe bionde e dallo sguardo sensuale.

Chi è Noemi Bocchi, la nuova fiamma di Totti Classe 1988 Noemi Bocchi è nata e cresciuta a Roma. È laureata in Economia. Ama fin da bambina il calcio ed è una tifosa sfegatata della Roma. Da qualche anno ha iniziato a giocare a padel: grazie ad un torneo ha conosciuto Francesco Totti. Noemi è stata sposata per svariati anni con Mario Caucci, imprenditore e team manager del Tivoli Calcio. Come raccontato dall'uomo alla stampa la rottura non è avvenuta nel migliore dei modi e i due non sono ancora riusciti a trovare un accordo per la separazione. La Bocchi, che secondo le indiscrezioni lavora come flower designer, è mamma di due bambini piccoli: una femminuccia di dieci anni e un maschietto di otto.