Totti e la crisi con Ilary Blasi: "Spunta Noemi Bocchi"

ROMA - Emergono nuovi dettagli sulla crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi . Nelle ultime ore è emerso che la coppia sia sul punto di dirsi addio dopo vent'anni di amore e quasi diciassette di matrimonio. Ma non è tutto, perché la bandiera della Roma avrebbe anche stretto un nuovo legame . Si tratterebbe - secondo Repubblica - di Noemi Bocchi.

Totti, chi è la nuova fidanzata Noemi Bocchi

La ragazza di 33 anni avrebbe stregato il cuore di Totti. La storia sarebbe nata diversi mesi fa, ma soltanto nelle ultime settimane sarebbe uscita allo scoperto, tanto che Noemi era anche allo stadio Olimpico in occasione di Roma-Genoa, a due file di distanza da Totti. Noemi, appassionata di Padel come Totti, è laureata in Economia ed ex moglie di un imprenditore e dirigente di una squadra di calcio.