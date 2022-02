Totti e Ilary, è crisi. Il matrimonio, le dediche e la Roma: i loro 20 anni insieme

ROMA - Totti e Ilary, segnali di crisi, segnali di addio. La storia di amore che ha accompagnato i tifosi romanisti e non solo rischia di concludersi dopo venti anni. Era il marzo 2002 quando un giovane Francesco Totti iniziava a frequentare Ilary Blasi, “letterina” della trasmissione tv "Passaparola", conosciuta in un locale tramite amici comuni.

Un amore non scoppiato immediatamente, Totti ci mise un po' a strappare il primo bacio alla ventunenne show girl. Con una scommessa: un bacio "a stampo", se fosse riuscito a superare i 200 km orari con la sua Ferrari. E a proposito, Totti circa un anno fa aveva raccontato proprio la prima uscita con Ilary: "L'ho portata al Fungo, ristorante all'ultimo piano di una torre all'Eur, perché era aperto solo quello! Andai a prendere Ilary a casa con la Ferrari, sotto al ristorante lei aprì il suo sportello e diede una botta forte al muretto... L'avrei ammazzata, ma io ho fatto finta di niente... Ha dato una botta!". Ferrari rigata al primo appuntamento, ma Francesco ha tenuto la bocca cucita... Per amore.

Decisiva per il loro fidanzamento fu la famosa maglietta che il 10 marzo 2002 Francesco mostrò dopo il gol in un derby: "6 unica". La stessa maglia che Ilary indossò il giorno dell'addio al calcio di suo marito.

Il prossimo 19 giugno dovrebbero festeggiare 17 anni di matrimonio. Si sposarono nel 2005, in diretta tv dalla Basilica di Santa Maria in Aracoeli e con una marea di tifosi in festa ad attendere fuori la coppia. Dopo tre anni di fidanzamento il giovane capitano della Roma e l'allora ballerina televisiva si sposarono, e l'evento andò anche in diretta televisiva. Un vero e proprio evento che fermò quel giorno parte della Capitale e visto in diretta nazionale.

Un matrimonio felice, una coppia invidiata da tanti. Un amore coronato dalla nascita dei loro tre figli: Cristian (6 novembre dello stesso anno), poi Chanel (13 maggio 2007) e infine Isabel il 10 marzo 2016. Una storia protetta anche dalla loro privacy, con pochi gossip e tanta semplicità: estati trascorse a Sabaudia con i figli, poi qualche viaggio con i figli ma senza mai strafare o buttare tutto sui social.

Vent'anni insieme, passati anche con la Roma. Ilary è sempre stata al fianco di Totti nel corso della sua carriera, soprattutto negli ultimi due anni di calcio giocato, nella crisi vissuta con Spalletti a cui la showgirl diede del "piccolo uomo". Per tanti anni i due si sono spalleggiati sostenendosi in ogni loro momento problematico.

"La metà degli anni li abbiamo passati insieme... Ora sei arrivata a 40. Abbiamo costruito le fondamenta della nostra casa, ora dobbiamo aggiungere i mattoni. Ci aspetta ancora tanta vita....insieme!!!! Auguri amore mio". Questo il messaggio di Totti a Ilary per i suoi 40 anni festeggiati lo scorso 28 aprile. Sembra passata una vita da quel post social, ora la crisi. La speranza dei tifosi è di rivederli insieme, la speranza degli amici è che possano scegliere il meglio per loro.