Totti e Ilary Blasi, cosa succede ora? "Lui cercherà una nuova casa"

ROMA - E ora cosa succede? È la domanda più frequente che ruota attorno alla vicenda Totti-Ilary e alla loro separazione, preparata da tempo ma annunciata nella giornata di ieri, lunedì, dopo l'anticipazione rilanciata da Dagospia. Con due comunicati diversi, che hanno aperto un altro giallo, l'ex capitano della Roma e la Blasi hanno ufficializzato la fine del loro amore e del loro matrimonio, chiedendo rispetto e privacy per la loro famiglia. In effetti ora, come si legge anche su Il Messaggero, la loro preoccupazione principale è quella di rendere la decisione dell'addio meno dolorosa possibile per i loro tre figli, Cristian (16 anni), Chanel (15) e Isabel (6).