Ilary Blasi: chi sono i presunti flirt della (ex) moglie di Totti

Con un comunicato disgiunto e separato affidato all'Ansa, Francesco Totti e Ilary Blasi nella giornata di lunedì 11 luglio hanno annunciato ufficialmente la loro separazione , dopo 20 anni di amore, 17 anni di matrimonio e tre figli. La crisi coniugale pare sia iniziata nel mese di febbraio scorso, quando durante una gita al lago di Castel Gandolfo, sarebbe esploso l’ennesimo diverbio tra marito e moglie. Ma i rumors circa un raffreddamento tra i due coniugi era già nell'aria dal settembre 2021, quando la showgirl non si presentò ai festeggiamenti per i 45 anni del marito. Ed ora c'è grande curiosità per scoprire qualcosa di più circa i presunti flirt attribuiti a Totti e alla Blasi.

Per Ilary spunta un nuovo flirt

Per il settimanale Chi la conduttrice avrebbe inizato a frequentare un ragazzo, con cui ci sarebbero stati scambi di messaggi, che non avrebbe cancellato dal cellulare. Poi stando alla ricostruzione che viene fatta dalla rivista, Totti avrebbe controllato il telefono della moglie, scoprendo quindi i messaggi. L'attenzione quindi ora è rivolta a scoprire l'identità del misterioso uomo che avrebbe frequentato Ilary Blasi durante le sue trasferte milanesi. Le voci che si sono rincorse negli ultimi mesi riferivano che la Blasi si sarebbe vista assiduamente con un uomo, nell'ambiente della palestra o forse nel mondo della tv, Al momento non si sa nulla di certo in tal senso. Alcuni rumors riportavano il nome di Luca Marinelli, l'aitante attore protagonista di Diabolik, ma la Blasi aveva smentito tale notizia durante un' intervista a Verissimo, dicendo che non lo conosceva. C'è anche un altro rumor che serpeggia in rete, cioè quello che la showgirl frequenterebbe un personal trainer capitolino, dal fisico scultoreo e ricoperto da tatuaggi. La persona in questione pare aver avuto anche una storia con una ex di Amici e di un presunto flirt con l'influencer Giulia De Lellis.