Totti-Ilary separazione e patrimonio: "Trovato l'accordo"

Dopo aver annunciato la separazione con due comunicati diversi, Francesco Totti e Ilary Blasi avrebbero trovato un accordo sul mantenimento. Come fa sapere Il Messaggero sarebbe stato raggiunto per via extragiudiziale e dovrebbe essere perfezionato a breve. A quanto pare la conduttrice dell'Isola dei Famosi resterà a vivere con i figli nella casa dell'Eur e riceverà un assegno con molti zeri dall'ormai ex marito. Le quote di proprietà di Ilary nella Number Five e nella Società Sportiva Sporting Club Totti, entrambe al 90%, saranno liquidate dall'ex calciatore. Nessun problema sulle proprietà immobiliari visto che la coppia è in regime di separazione dei beni.