Totti, Ilary, Alvin e quel dettaglio passato inosservato all'Isola dei Famosi

A un mese dalla fine dell' Isola dei Famosi 2022 torna a galla un dettaglio a cui pochi avevano fatto caso durante l'ultima puntata in onda su Canale 5. L'inviato Alvin ha voluto ringraziare l'amica e collega Ilary Blasi tirando in ballo Totti: “E Ilary, che ti devo dire a te? Ti voglio bene. Aveva ragione Francesco, sei unica. Ma menomale che sei unica, Ilary. Immaginati con quattro Ilary, sarei finito”.

La reazione di Ilary Blasi

Parole che non hanno lasciato indifferente la Blasi, che si è commossa. La 41enne ha sorriso con gli occhi ludici. Oggi, alla luce della separazione tra Totti e Ilary, è chiaro che per la soubrette non sia stato facile sentire certe affermazioni. Il suo matrimonio, finito dopo venti anni, ha fatto sognare ed emozionare tutti. Per i diretti interessati, genitori di tre figli, non è stato facile annunciare la rottura: lo stesso Pupone ha ammesso di aver fatto il possibile per superare la crisi senza però riuscirci.