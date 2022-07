Totti-Ilary, la figlia Chanel nella nuova stagione de Il Collegio? Il rumor

Mentre impervesavano in rete le notizie riguardanti la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi , sono trapelate novità interessanti anche sulla figlia secondogenita della celebre coppia, Chanel . Rumors sempre più insistenti hanno riportato di una sua presunta partecipazione alla prossima edizione del docu-reality targato Rai 2 Il Collegio . I fan dell'ex calciatore e della showgirl si domandano in queste ore se ci potrà mai essere un debutto televisivo per la giovane adolescente, che ha già compiuto 15 anni.

Chanel Totti a Il Collegio: la verità

A smentire il gossip su Chanel Totti a Il Collegio è stato il sito Whoopsee che ha fatto notare la totale impossibilità dell'evento, in quanto a breve partiranno le riprese ad Anagni, mente la giovane si trova con mamma Ilary e i fratelli in Tanzania per un safari fotografico, Dopo aver vissuto sotto l'occhio indiscreto dei paparazzi a causa della notorietà dei genitori, non sembra che la giovane abbia l'intenzione di approndare in tv.