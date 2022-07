L'ex fidanzata di Totti: il messaggio dopo la separazione da Ilary

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi....spunta Maria Mazza! La soubrette, ex fiamma del Pupone, ha condiviso un importante messaggio sui social network qualche giorno dopo l'annuncio della separazione dell'ex coppia. "Inutile che continuate a cercarmi: non rilascerò alcuna dichiarazione sull’argomento del momento", ha scritto l'ex fidanzata di Totti senza fare mai il nome di Francesco o Ilary. Maria non vuole intromettersi in una faccenda che non la riguarda: dopo l'addio all'ex calciatore ha decisamente voltato pagina.

La storia d'amore tra Totti e Maria Mazza Francesco Totti e Maria Mazza sono stati legati nei primi anni Duemila. La relazione è durata circa due anni e mezzo. In una vecchia intervista la showgirl ha ammesso di non aver mantenuto alcun rapporto con lo sportivo: "Ricordo quel periodo col sorriso, eravamo molto giovani, ci siamo divertiti, ma evidentemente non era un grande amore, né per me e né per lui. E questo credo che poi si sia visto con il tempo. Ci siamo totalmente allontanati. Oggi, poi, siamo due persone completamente diverse da allora".