Ilary Blasi sexy a Zanzibar dopo l'addio a Totti

Prosegue il viaggio di Ilary Blasi e figli (Christian, Chanel e Isabel) nel continente africano, lontano dal trambusto e dal caos mediatico scatenato dall'annuncio della separazione da Francesco Totti. La conduttrice dell'Isola dei Famosi, dopo aver documentato il safari fotografico nel Parco del Serengeti con alcuni scatti e video pubblicati in alcune Instagram stories, ha proseguito il suo racconto di viaggio con le immagini della nuova location in cui si trova, ovvero l'incantevole arcipelago di Zanzibar. Dopo essere stata immortalata con indosso un abito lungo e bellissimo tipico delle donne autoctone, il volto Mediaset si è lasciata fotografare in alcuni scatti sexy che la ritraggono sulla spiaggia con indosso un bikini leopardato, davanti ad un mare cristallino e dai colori paradisiaci.