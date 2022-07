Ilary Blasi in Tanzania dopo l'addio a Totti: ecco quanto costa il resort

Mentre tutta Italia commenta la separazione con Francesco Totti, Ilary Blasi ha preferito partire per un safari in Tanzania con i figli. Per allontanarsi dal polverone sollevato dalla notizia dell'addio con l'ex capitano giallorosso, la showgirl ha scelto l'Africa e più precisamente la Serengeti Bushtops: definita come "la tenda safari più lussuosa del mondo". Il Serengeti è immerso nella savana e si raggiunge solo tramite aereo privato perché isolato rispetto a qualsiasi centro abitato, una vera e proproa chicca extra lusso. Ma quale sarà il costo? Ilary Blasi soggiorna in una grande tenda di lusso che comprende un enorme terrazza in legno con vasca idromassaggio, viste panoramiche uniche, servizio maggiordomo 24 ore su 24, salone privato con camino, piscina, ristorante gourmet, tendaggi e ogni tipo di comfort. Un soggiorno al Serengeti Bushtops varia in base al periodo di arrivo, luglio è considerata alta stagione e il costo per una notte in una delle dodici lussuose tende del campo parte da 1620 dollari a persona per gli adulti e 972 dollari per i bambini. Il costo comprende i safari, i pasti e vari servizi di lusso della struttura.