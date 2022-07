Ilary Blasi a Zanzibar: dove alloggia e quanto costa il resort di lusso

Vacanza all'insegna del lusso e dell'esclusività quella scelta da Ilary Blasi dopo l'annuncio della separazione da Francesco Totti. La showgirl, che è stata nelle scorse settimane nel Parco del Serengeti per un safari fotografico insieme ai figli e alla sorella Silvia, è volata nella vicina Zanzibar, La location scelta dal volto Mediaset per i giorni da spendere sull'isola delle spezie è quella del celebre "The Island, Pongwe resort",come da lei stessa indicato nelle sue Instagram Stories.