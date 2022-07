Totti e Ilary: "Alvin avrebbe un ruolo nella separazione"

Svolta inaspettata nella separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Stando a quanto scrive Dagospia, tra l'altro il primo a parlare della rottura tra l'ex calciatore e la conduttrice, avrebbe avuto un ruolo nell'affare Alvin, inviato dell'Isola dei Famosi e da venti anni amico e collega della Blasi. "Non solo a Roma ma anche a Milano tutti, ma proprio tutti, parlano della separazione tra Totti ed Ilary. Perché Alvin, amico e collega di agenzia della ex signora Totti, è stato attenzionato in queste ore dalla stampa meneghina? Come mai? Ah, non saperlo…", si legge sul portale.