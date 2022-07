Totti e Ilary, la Blasi e i presunti messaggi all'ex di Belen: fake news?

Da quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato ufficialmente la separazione con due comunicati separati affidati all'Ansa, il tam tam mediatico non accenna a placarsi. E ad aggiungersi ci sono le fake news che vedono come protagonisti l'ex Capitano della Roma e la conduttrice dell'Isola dei Famosi.

La bufala su Spinalbese e la Blasi

Se al momento l'unico presunto flirt attribuito al Pupone pare essere solo uno, Noemi Bocchi, di contro alla Blasi sono stati accostati diversi nomi. senza che ci sia uno stralcio di foto e senza prove. Anche se il Corriere della Sera ha tirato in ballo il nome di Antonino Spinalbese (ex di Belen Rodriguez), come si legge anche su Dagospia: "Una notizia che negli ambienti gossippari era stata bollata come una bufala già nei giorni precedenti".