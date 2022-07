Totti-Ilary, Simona Ventura torna a parlare della separazione: "Vorrei..."

Nuove dichiarazioni di Simona Ventura sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Lo scorso febbraio, quando si è parlato per la prima volta della rottura tra l'ex calciatore e la soubrette, la conduttrice Rai ha condiviso sui social network un messaggio di incoraggiamento all'ex coppia che non è stato particolarmente apprezzato dall'ex Letterina di Passaparola. "Vorrei abbracciarla e dirle che la capisco - ha detto ora Super Simo al settimanale Chi - La separazione è un lutto, ma quella pubblica è ancora più dolorosa. Tutti amavamo Totti e Ilary: quando una coppia come questa si lascia ti manca il terreno sotto i piedi. Sono bravissimi genitori e sapranno trovare il modo di andare d'accordo per i figli".