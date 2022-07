Ilary Blasi lascia Roma? Coinvolta Silvia Toffanin

Ilary Blasi sarebbe pronta a stravolgere la sua vita dopo l'addio a Francesco Totti . Stando ad un'indiscrezione riportata dal settimanale Nuovo Tv, la presentatrice "starebbe valutando la possibilità di trasferirsi a Milano insieme ai figli. A pochi chilometri, in quel di Cologno Monzese, c'è il quartier generale di Mediaset". Da tempo, ormai, Ilary è una delle conduttrici di punta dell'azienda e nella prossima stagione televisiva è stata confermata alla guida dell' Isola dei Famosi , che tornerà nella primavera 2023. Per anni ha fatto la spola tra Roma e il capoluogo lombardo ma con la separazione dal Pupone la Blasi sarebbe pronta a cambiare le sue abitudini.

L'amicizia con Silvia Toffanin

A Milano Ilary Blasi potrebbe trascorrere più tempo con Silvia Toffanin, che si divide tra la Lombardia e la Liguria. La giornalista di Verissimo è l'unica amica Vip della Blasi. Una gola profonda ha spifferato: "Con la Toffanin Ilary si è confidata in tutti questi mesi". Tra l'altro qualche tempo fa si è parlato di un nuovo programma insieme per Ilary e Silvia, un progetto che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi. Le due ex Letterine di Passaparola sono amiche da oltre venti anni.