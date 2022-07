Presentatrice famosa vicina a Ilary Blasi: "La sua unica amica Vip"

In questi giorni così complicati Ilary Blasi può contare su poche ma fidate persone. Tra queste una presentatrice televisiva che le è sempre stata accanto nonostante tutto: Silvia Toffanin . Le due sono amiche da venti anni: si sono conosciute grazie a Passaparola, dove entrambe lavoravano come vallette. Da allora non si sono più lasciate: un'amicizia che è cresciuta nel tempo ed è diventata più forte che mai.

La confessione di Ilary Blasi

"Silvia mi chiede perché non parlo mai di lei nelle interviste", ha dichiarato una volta Ilary Blasi. "Non perché io non voglia ma sembra sempre un argomento un po’ scomodo perché sembra che uno voglia giocarsi questo rapporto tipo bonus. Per i detrattori o lavoro perché sono la moglie di Totti o perché sono amica di Silvia".