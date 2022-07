"Totti furioso con Ilary: il matrimonio si poteva salvare ma lei..."

Nuove indiscrezioni sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. "La decisione di lasciarsi penso l'abbia presa Ilary", ha raccontato al settimanale Nuovo Alex Nuccetelli, amico di vecchia data del Pupone. "Io ho visto Francesco rincorrere l'amore della moglie fin dall'inizio. Sono convinto che in lui il desiderio di avere Ilary al suo fianco non si sia mai spento. Se poi una persona ti risponde sempre male, è sempre arrabbiata e nervosa, a un certo punto è normale che ti stanchi", ha aggiunto il pr nonché ex marito di Antonella Mosetti.

L'uomo misterioso di Ilary Blasi Nel difendere Totti Nuccetelli ha poi svelato un dettaglio non da poco sul conto di Ilary: "Molti dipingono Francesco come un latin lover ma in realtà anche dall'altra parte...". Da settimane si parla di un flirt per la Blasi ma mancano prove evidenti. Sono stati tirati in mezzo diversi personaggi del mondo dello spettacolo: dall'attore Luca Marinelli all'ex fidanzato di Belen Rodriguez Antonino Spinalbese fino ad arrivare al ballerino di Amici Alessio La Padula. Quest'ultimo ha prontamente smentito tutto sui social network mentre gli altri hanno preferito tacere.