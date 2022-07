"Ilary Blasi arrabbiata con Totti, avevano un patto"

Dopo aver pubblicato le foto di Francesco Totti sotto casa di Noemi Bocchi il settimanale Chi fornisce nuovi dettagli sulla separazione tra il Pupone e Ilary Blasi. "Povera Noemi, se la incontrassi le direi: "Tranquilla bella, non sei l'unica", ci confida una persona vicina all'ex coppia Totti-Blasi" - si legge sulla rivista di gossip - "Aggiungendo che Totti non avrebbe lasciato Ilary per la Bocchi: ha fatto il possibile per tenere unita la famiglia per il bene dei figli". A quanto pare l'ex capitano della Roma avrebbe negato fino alla noia facendo così arrabbiare la moglie...