Ilary Blasi, cambio look dopo la vacanza in Africa

Da settimane ormai Ilary Blasi e Francesco Totti sono al centro del gossip più spietato, a causa della loro separazione. La notizia è arrivata a sorpresa dopo venti anni di amore (di cui 17 di matrimonio), lasciando basiti non solo i fan della coppia, considerato che i due formavano una delle coppie più longeve dello showbiz. Per sottrarsi al caos mediatico e proteggere anche i figli, Ilary ha deciso di volare in Africa per un safari fotografico e per visitare Zanzibar. Dopo più di 24 ore di assenza sui social, nella giornata di giovedì 21 luglio, la Blasi è tornata sui social, pubblicando nuove Instagram stories. I fan più attenti non hanno però potuto non notare un dettaglio che forse sarà sfuggito ai più. L'ex lady Totti, infatti, pare sia andata dal parrucchiere per rifarsi il look.