Ilary e l'addio a Totti: cosa faceva dietro le quinte dell'Isola dei Famosi

Le rivelazioni di Vladimir Luxuria

"Ilary Blasi è una persona semplice, generosa, non se la tira, eppure avrebbe tutti i buoni motivi per farlo. Dopo la fine del programma siamo andati a cena fuori per festeggiare e abbiamo scelto una balera dove abbiamo ballato balli di gruppo", ha raccontato Vladimir Luxuria. Sulla separazione da Totti l'ex parlamentare ha precisato: "Non ho mai chiesto niente perché deve essere la persona a decidere di parlarne. Ilary è una persona molto solare che vuole portare allegria e non ha mai voluto incupire, rattristare o far preoccupare le persone intorno a lei. È sempre stata di buonumore e con la battuta pronta".