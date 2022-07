Ilary Blasi e quel dettaglio sulla foto che non è sfuggita ai social

Ilary Blasi è tornata dal suo viaggio in Africa, dove era andata insieme ai suoi figli e alla sorella Silvia per allontanarsi dal trasmbusto mediatico causato dall'annuncio della separazione da Francesco Totti . Come è solita fare, la conduttrice e volto Mediaset ha pubblicato alcune foto dopo il rientro in Italia, che hanno destato la preoccupazione dei fan . Gli utenti più attenti hanno infatti notato un dettaglio che è forse sfuggito ai più.

Le parole dei fan della Blasi

Nella foto che la ritrae in aeroporto, in molti hanno notato che Ilary appare troppo magra. Alcuni utenti hanno commentato lo scatto scrivendo: "Ilary, mangia, ci sono passata e poi stavo per andare in ospedale, poi guardai negli occhi i miei fili e piano piano ho reagito, ma mangia cara!". Parole a cui fanno eco quelle di un'altra utente che scrive: "Ilary ti auguro di riprenderti, credimi sei più bella con qualche chilo in più" ed ancora: "Impressionante le gambine".