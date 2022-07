Totti-Ilary separazione: "La villa all'Eur resterà ai figli"

La Repubblica fornisce nuove indiscrezioni sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Le pratiche non sarebbero state ancora avviate per volere della conduttrice dell'Isola dei Famosi, continuamente in vacanza tra l'Africa e Sabaudia. I due ex coniugi avrebbero però lo stesso obiettivo: il benessere dei figli. "Cristian, Chanel e Isabel rimarranno nella maxi villa da 25 stanze all'Eur e a spostarsi saranno mamma Ilary e papà Francesco", fa sapere il quotidiano, che aggiunge: "Non saranno quindi i figli a trascorrere una settimana da una parte e una dall'altra bensì i genitori , in base agli impegni lavorativi"".