Ilary-Totti-Noemi, scottanti rivelazioni: coinvolti la figlia e un investigatore

Dopo aver pubblicato le foto di Francesco Totti con Noemi Bocchi, il settimanale Chi fornisce nuovi dettagli sulla separazione tra il Pupone e Ilary Blasi. La rivista diretta da Alfonso Signorini fa sapere che persone vicine alla coppia negano l'esistenza di messaggi compromettenti sul cellullare della conduttrice dell'Isola dei Famosi. Le stesse fonti parlano di un Capitano "incapace di resistere alle tentazioni". La prova? "A un certo punto Totti ha tolto alla sorella di Ilary la gestione dei propri social: nella sezione direct di Instagram di Totti, infatti, arrivavano i classici messaggi delle ammiratrici, ma alcuni di questi tradivano una certa familiarità. E questo avrebbe spinto Totti a riappropriarsi dei social, per evitare domande e sospetti". Da tempo Silvia Blasi, sorella maggiore di Ilary ed esperta di comunicazione, curava infatti l'immagine di Francesco.

L'incontro tra Totti e Noemi Bocchi Chi conferma che l'incontro tra Francesco Totti e Noemi Bocchi sarebbe arrivato un anno fa, ad agosto, grazie ad un torneo di padel. "Lei lo confessa agli amici, cercando di capire le situazioni del Capitano. A settembre inizia la frequentazione, ma il segreto viene ben custodito dagli amici". In quel periodo, autunno dello scorso anno, Ilary Blasi è molto impegnata in televisione: per via del nuovo ruolo a Star in the star continua a fare la pendolare tra Roma e Milano. "Siamo a ottobre e i rapporti si raffreddano, Totti sembra cambiato".

La dolorosa scoperta di Ilary Blasi A febbraio Dagospia parla per la prima volta della frequentazione tra Totti e Noemi ma l'ex calciatore avrebbe negato tutto con la moglie Ilary Blasi. La bionda presentatrice avrebbe creduto alle parole del marito, tanto da smentire le malelingue dall'amica Silvia Toffanin a Verissimo. Qualche settimana più tardi Isabel, la figlia più piccola di Totti e Ilary, avrebbe rivelato alla madre di avere due nuovi amichetti: i figli della Bocchi che hanno dieci e otto anni. "Ilary allora decide di far seguire il marito da un investigatore privato per vederci chiaro e scopre che Totti porterebbe la figlia con sé nel palazzo dove abita la sua dama bionda. Un modo, anche, per sviare ogni sospetto".