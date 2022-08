"A consolare Ilary Blasi c'è l'ex fidanzato di Giulia De Lellis"

Ilary Blasi sta cercando di superare la rottura da Francesco Totti grazie al supporto della famiglia, dei figli, dei follower e pure di un amico speciale. Stando a quanto rivela Chi nell'ultimo mese la conduttrice Mediaset si sarebbe avvicinata molto a Cristiano Iovino, personal trainer, modello e noto pr della Capitale. I due sono amici da tempo - Iovino in passato aveva un bel legame anche con Totti - ma solo nell'ultimo periodo la presenza del ragazzo sarebbe diventata fondamentale per Ilary. "Lui consola la Blasi in modo amichevole", fa sapere la rivista. Nel passato di Iovino due relazioni con due ex protagoniste di Uomini e Donne: l'ex tronista Sabrina Ghio e l'ex corteggiatrice Giulia De Lellis.