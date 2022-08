Ilary Blasi dopo Totti, il ritorno all'università ed il cambio look: i rumors

Ilary Blasi continua a far notizia e a catalizzare l'attenzione del gossip dopo l'annuncio della separazione da Francesco Totti , affidato all'Ansa lo scorso luglio. Mentre l'ex Capitano della Roma sta trascorrendo le vacanze con i figli nella sua villa a Sabaudia (a poca distanza è stata avvistata anche la sua presunta nuova fiamma, Noemi Bocchi ), la conduttrice televisiva in quota Mediaset ha trascorso una breve vacanza con amici a Cortina. Ad aggiungersi ai chiacchiericci degli ultimi giorni, c'è anche quello secondo cui Ilary Blasi sarebbe pronta a tornare all'università.

Ilary Blasi torna all'università?

A lanciare l'indiscrezione è stata la rivista Diva e Donna, dove si legge che la presentatrice dell'Isola dei Famosi sarebbe pronta per prendersi un anno sabbatico dalla televisione per concentrarsi su ciò che pare avesse interrotto in passato, ovvero gli studi universitari. Stando ai rumors, l'ex lady Totti si era già inscritta a Scienze della Comunicazione, prima del matrimonio con il giallorosso. Ma non è tutto, poiché c'è chi mormora che la Blasi sarebbe pronta anche a cambiare look: tagliare i capelli corti per evitare i paragoni e le somiglianze con la presunta nuova fiamma di Francesco Totti.