Ilary Blasi torna nel paese d'origine dei suoi genitori senza Totti

Ferragosto da separata ma in famiglia per Ilary Blasi. Dopo la vacanza in Tanzania, il breve soggiorno a Sabaudia e le escursioni sulle Dolomiti la conduttrice Mediaset è tornata a Frontone, il paese delle Marche dove sono nati e cresciuti i suoi genitori. La Blasi ha raggiunto la sorella minore Melory, che è da qualche settimana in zona con il marito Tiziano e la figlia Jolie.

Ilary Blasi è a Frontone

Su Instagram Ilary ha condiviso alcuni scatti caratteristici della cittadina, che può contare su appena mille abitanti. "È arrivata direttamente dal safari", ha commentato divertita Melory, facendo riferimento al copricostume maculato che la Blasi ha sfoggiato per le strade di Frontone e che aveva già mostrato ai suoi follower in occasione del viaggio in Africa. Ai piedi un paio di comode infradito nere.

La rottura da Totti è definitiva

Fino a qualche tempo fa la 41enne era solita tornare a Frontone con l'ormai ex marito Francesco Totti, per trascorrere insieme qualche giorno di relax. Scene ormai lontane e decisamente archiviate visto che i due hanno scelto di separare le loro strade. Le pratiche del divorzio non sono ancora state avviate: a quanto pare Ilary Blasi non ha alcuna intenzione di rientrare a Roma e in futuro potrebbe addirittura traslocare a Milano.