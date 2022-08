Totti e Ilary, la figlia Chanel sbotta sui social: "Non c'è cosa più bella di essere indifferenti"

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha tenuto banco e catalizzato l'attenzione del gossip nostrano (e non solo) degli ultimi mesi, tra continue indiscrezioni, paparazzate e altro. Nessuno dei diretti interessati ha fatto dichiarazioni in tal senso. La conduttrice in quota Mediaset ha invece documentato sui social con sempre maggiore frequenza le sue vacanze passate quest'anno tra la Tanzania, le Dolomiti, Frontone (il paese d'origine della famiglia Blasi) e Sabaudia. Chanel Totti la seconda figlia della coppia, anche lei molto attiva sui social, ha pubblicato nella giornata di venerdì 19 agosto su Tik Tok un video che potrebbe essere interpretato proprio come una presa di posizione sulla situazione che sta vivendo.

Le parole di Chanel Totti

La figlia dell'ex Capitano della Roma e di Ilary Blasi si trovava in discoteca sul litorale laziale, da dove ha condiviso il video con in sottofondo una canzone e la didascalia: "Non c’è cosa più bella di essere indifferente a ciò che vedi e senti, soltanto perché sai quanto vali e quanto valgono le persone". Parole che per molti sono state interpretate come un riferimento, al gosip che vede protagonista il padre e la madre in questi ultimi mesi. Al momento Chanel si trova a Sabaudia, dove sta trascorrendo le vacanze con padre e i fratelli. Mentre a poca distanza, al Circeo, si trova Noemi Bocchi, la presunta nuova fiamma dell'ex giallorosso.