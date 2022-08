Totti, prima vacanza a Sabaudia senza Ilary: in spiaggia con i figli

Francesco Totti ha iniziato la sua vacanza a Sabaudia , per la prima volta dopo 20 anni senza la moglie Ilary. I due ormai ex si sono avvicendati nella lussuosa villa prospicente il mare. L’ex Capitano della Roma nella mattina di mercoledì 3 agosto è stato avvistato in spiaggia intorno alle 11.30, raggiunta passando per una stradina che la collega direttamente alla sua villa

Totti, prime vacanze da papà single

Insieme all'ex attaccante giallorosso c'erano anche i due figli, Isabel e Cristian, mancava invece Chanel che pare stia facendo delle vacanze insieme alle amiche. Mentre serpeggiavano in rete le ultime foto e notizie riguardanti Totti (paparazzato qualche giorno fa di nuovo a casa di Noemi Bocchi) rivelate dal settimanale Chi, il Pupone è stato visto in spiaggia nella nuova veste di papà single. Senza, dunque, la presunta nuova fiamma Noemi, avvistata invece nei giorni scorsi al Circeo. L'ex attaccante pare abbia speso il tempo passato in spiaggia giocando e chiaccierando con gli amici, quindi si è occupato amorevolmente dei figli, e protetto Isabel sia dai raggi solari che da una improvvisa pallonata giunta dalla riva. E non sono mancati i selfie con i tanti arrivati proprio per incontrarlo.

I selfie con i fan

Totti, come sua abitudine, ha dimostrato massima disponibilità con tutti, e si è mostrato sempre sorridente nonostante il delicato momento che sta vivendo. Si vocifera che l'ex attaccante giallorosso rimarrà nella villa di Sabaudia almeno fino a Ferragosto, ed in tanti si aspettano che possa nuovamente giocare a padel con l'amico ed ex compagno di squadra Candela.