Noemi la cantante scambiata per la fidanzata di Totti: che botta e risposta!

Su Twitter la cantante Noemi è stata scambiata per Noemi Bocchi, la nuova fidanzata di Francesco Totti. Un utente ha pesantemente offeso l'artista per via della separazione tra il Pupone e Ilary Blasi, giunta dopo venti anni insieme. "Signorina, mi dispiace ammettere che ha fatto bene i conti. Ha approfittato del periodo nero che il suo amante sta passando per mandare all’aria una famiglia. Non pensa che i figli di Totti passeranno dei periodi neri, portandoli a un crac del proprio carattere? Pu…", ha scritto l'hater. Non è tardata ad arrivare la replica della musicista: "Mi sa che lei ha sbagliato TAG!".