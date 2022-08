Totti-Ilary, dopo Alfio la Blasi è alla ricerca di un altro gatto perso: i dettagli

Ilary Blasi è alla ricerca di un altro gatto che si è smarrito. L'ormai ex lady Totti ha nelle scorse ore condiviso sui suoi account social un post raffigurante una foto di un gatto malulato, e come didascalia si legge: "Una mia amica, sempre a Sabaudia, ha perso il suo gatto...con Alfio siete stati bravissimi e approfitto ancora di voi". Neanche qualche giorno fa la showgirl aveva lanciato un appello simile per ritrovare il suo prezioso e amatissimo gatto. Grazie alla cordata di collaborazione ricevuta dai suoi tanti fan è riuscita a ritrovarlo dopo poche ore dall'annuncio.